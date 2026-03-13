Festini bilaterali | Elettra Lamborghini trasforma il tormentone in business e capitalizza le notti insonni

La cantante Elettra Lamborghini ha depositato il marchio “Festini bilaterali” presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) il 3 marzo 2026. Questa mossa segna il passaggio da un tormentone musicale a un’operazione commerciale, con l’obiettivo di capitalizzare le notti insonni legate al suo successo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui piani di sviluppo legati a questa registrazione.

La cantante Elettra Lamborghini ha ufficialmente depositato il marchio “ Festini bilaterali ” presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) lo scorso 3 marzo 2026. L’iniziativa imprenditoriale nasce dal successo virale di un’espressione coniata dall’artista durante il Festival di Sanremo 2026 per denunciare il frastuono notturno in Riviera. La richiesta di protezione legale punta a coprire una vasta gamma di settori, trasformando una protesta social in un potenziale ecosistema commerciale fatto di abbigliamento, profumi e intrattenimento. Elettra Lamborghini spiega i festini bilaterali (@TheJackal) Tutto ha avuto inizio durante la settimana del Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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