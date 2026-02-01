Abusi sulle amiche 16enni della figlia durante il pigiama party | condannato per violenza sessuale

Da fanpage.it 1 feb 2026

Durante un pigiama party, un uomo di 59 anni è stato condannato a sette anni di carcere per aver abusato delle amiche della figlia, tutte minorenni. La sentenza arriva dopo che le accuse di violenza sessuale sono state accertate dai giudici.

Il giudice ha condannato un 59enne a sette anni di reclusione per violenza sessuale su minore. Ha abusato delle amiche della figlia durante un pigiama party.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Violenza sessuale sulla figlia minorenne della convivente, 73enne condannato a 8 anni

Un uomo di 73 anni è stato condannato a otto anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia minorenne della convivente, oltre a maltrattamenti e minacce.

Violenza sessuale sulle figlie piccole, operaio condannato a sette anni

Un uomo di 58 anni è stato condannato a sette anni di reclusione in primo grado per violenza sessuale sulle proprie figlie minorenni.

