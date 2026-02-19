L’eccellenza del Jiu-Jitsu siciliano a Roma | Salvatore Lazzara è oro all’Ajp tour 2026

Salvatore Lazzara ha vinto la medaglia d’oro all’Ajp Tour 2026 a Roma, a causa della sua preparazione intensa e della determinazione. Il talento siciliano, originario di Porto Empedocle, ha dimostrato grande abilità durante la competizione, superando avversari di livello mondiale. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti e sacrifici, che hanno portato Lazzara a distinguersi tra i migliori praticanti di Jiu-Jitsu. La sua vittoria rafforza la reputazione della Sicilia nel panorama sportivo internazionale. La competizione si è svolta nel centro sportivo più frequentato della città.

L'atleta empedoclino, attuale cintura blu, promessa del powerlifting, si è imposto nella categoria -120 kg: una delle più impegnative per tonnellaggio e competitività Il panorama del Brazilian Jiu-Jitsu internazionale ha visto brillare, nella capitale, il talento di un figlio di Porto Empedocle. Salvatore Lazzara ha conquistato la medaglia d'oro all’AJP Tour Rome International Jiu-Jitsu Championship 2026, una competizione di alto profilo che vede confrontarsi lottatori provenienti da ogni parte del mondo. In un contesto agonistico così selettivo, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, l'atleta ha saputo rappresentare al meglio i colori del GFTeam, confermando la solidità del percorso intrapreso in questa disciplina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Dal jiu-jitsu al potere: Guy Neivens e la geografia informale dell’influenza emiratinaL’evoluzione di Guy Neivens offre uno sguardo sulla complessità delle reti di influenza negli Emirati Arabi Uniti. Leggi anche: Ardea, il Jiu Jitsu contro la violenza sulle donne: lezioni, graduazioni e un progetto sociale in crescita Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Jiu-Jitsu, l’empedoclino Salvatore Lazzara è oro all’AJP Tour 2026. Unione Italiana Jiu Jitsu. . Lo Spot Ufficiale dell’Italian BJJ Open e Jiu Jitsu Expo 2026. 2026 . 15/16/17 Maggio | Jesolo Venezia Iscrizioni aperte facebook