Notte da incubo per medici e infermieri del Policlinico | aggrediti a Bari mentre soccorrono una donna

Durante la notte, medici e infermieri del Policlinico di Bari sono stati aggrediti mentre prestavano assistenza a una donna nel pronto soccorso. L'incidente ha coinvolto il personale sanitario impegnato nelle attività di emergenza e ha reso ancora più complicate le già difficili condizioni lavorative di chi opera nell'ospedale. La situazione si è verificata in un momento di grande afflusso di pazienti.

L'episodio sarebbe avvenuto ieri sera, nel pronto soccorso dell'ospedale barese: i carabinieri hanno arrestato un 41enne Ennesima giornata difficile per i medici e gli infermieri baresi impegnati quotidianamente, nel Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, per la prima assistenza dei cittadini. Ieri sera, 8 marzo, un 41enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno fermato l'uomo e ricostruito l'episodio: secondo la tesi accusatoria formulata dai militari, l'uomo avrebbe aggredito il personale sanitario che si stava occupando di prestare assistenza a una parente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

