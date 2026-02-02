Uomo aggredito all’uscita di una discoteca | pugno e calcio che gli rompono la gamba testimoni sconvolti

Un giovane di 21 anni di San Giorgio delle Pertiche è finito in ospedale dopo essere stato picchiato davanti alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle. Secondo quanto si è appreso, qualcuno gli ha sferrato un pugno e un calcio, rompendogli la gamba. Testimoni presenti raccontano di aver visto tutto con sconcerto e di aver sentito le urla. La vittima è stata subito portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una frattura del perone. La polizia sta cercando di identificare chi

Un ventunenne di San Giorgio delle Pertiche è stato ricoverato in ospedale con una frattura del perone dopo essere stato aggredito all'esterno della discoteca Storya di Santa Giustina in Colle. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.40, quando il giovane, che si trovava all'interno del locale insieme a degli amici, è stato spinto fuori dal personale di sicurezza. Secondo la sua testimonianza, la tensione è esplosa dopo che si era seduto in una saletta fumatori insieme ai compagni, dove, come ha raccontato, si limitava a scherzare e fare rumore in modo innocuo, senza disturbare gli altri clienti.

