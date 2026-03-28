Nonnismo in cucina Irene Volpe | Urla contro di me perché non ero sul pezzo come al pressure test di Masterchef

Dopo la partecipazione a Masterchef, Irene Volpe ha deciso di dedicarsi alla cucina vegetale, portando i suoi piatti in diversi paesi e organizzando eventi. Recentemente, ha raccontato di aver subito insulti e urla da parte di un altro concorrente durante una scena del programma, perché non era abbastanza veloce durante il pressure test. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti all’interno del contesto televisivo.

Irene Volpe dopo Masterchef si è specializzata nella cucina vegetale: oggi porta i suoi piatti in giro per il mondo e organizza eventi. A Fanpage.it ha raccontato che si è trovata a lavorare in ambienti tossici, ma cambiare le cose è possibile: "Non devo essere la spugna di scarico di qualche chef che si sente arrivato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Irene dopo l’eliminazione a MasterChef: “Subisco insulti e minacce di morte, non aiutano a crescere”Irene Rescifina dopo l'eliminazione a MasterChef 15 ha raccontato di avere subito minacce di morte e insulti.

MasterChef, anticipazioni della puntata: Mystery Box, Invention Test, Prova in esterna e Pressure Test. Ospiti Jessica Rosval e Jeremy ChanGli aspiranti chef di MasterChef Italia continuano la loro avventura tra fornelli e culture culinarie, e la puntata di giovedì 5 febbraio 2026 – in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Irene Volpe

Irene Volpe e l'anoressia, la rinascita della cuoca romana: «Anche grazie a Masterchef ho superato i miei disturbi alimentari»È stata la concorrente con i capelli piu' colorati di Masterchef e ha conquistato tutti con la sua creatività. Irene Volpe ospite a I Fatti Vostri racconta della sua infanzia, fatta di biscotti della ... ilmessaggero.it

Irene Volpe/ I miei disturbi alimentari superati anche grazie a MasterchefIrene Volpe, l'ex concorrente di Masterchef è stata ospite questa mattina negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri Irene Volpe, ex concorrente di Masterchef, è stata intervistata dal ... ilsussidiario.net