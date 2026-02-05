MasterChef anticipazioni della puntata | Mystery Box Invention Test Prova in esterna e Pressure Test Ospiti Jessica Rosval e Jeremy Chan

Questa sera su Sky Uno, gli aspiranti chef di MasterChef Italia si sfidano ancora tra Mystery Box, Invention Test e prova in esterna. Ospiti speciali come Jessica Rosval e Jeremy Chan si uniscono alla gara, che si fa sempre più intensa. I concorrenti devono mettere alla prova le loro abilità e resistenze, mentre i giudici osservano attentamente ogni mossa. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e piatti sorprendenti.

Gli aspiranti chef di MasterChef Italia continuano la loro avventura tra fornelli e culture culinarie, e la puntata di giovedì 5 febbraio 2026 – in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW – promette di essere un vero viaggio gastronomico intorno al mondo. La gara si apre con una Mystery Box multiculturale, durante la quale i concorrenti dovranno cucinare “a quattro mani” insieme a nove donne migranti, tirocinanti del progetto Roots di Modena. Questo laboratorio culinario non è solo una sfida ai fornelli, ma anche un momento di condivisione: Roots nasce infatti per offrire opportunità di lavoro nel mondo della ristorazione e per valorizzare le tradizioni culinarie provenienti da diverse parti del mondo. 🔗 Leggi su Leggo.it

