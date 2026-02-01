Irene dopo l'eliminazione a MasterChef | Subisco insulti e minacce di morte non aiutano a crescere

Dopo l’eliminazione a MasterChef 15, Irene Rescifina ha denunciato di aver ricevuto insulti e minacce di morte. La giovane cuoca spiega che queste parole non la aiutano a migliorare, ma l’hanno profondamente colpita. Irene si apre e chiede rispetto, sottolineando che il percorso in cucina non si fa con le minacce.

Irene Rescifina dopo l'eliminazione a MasterChef 15 ha raccontato di avere subito minacce di morte e insulti. "A chi subisce o ha subito come me, non abbattetevi", le parole in un post su Instagram.🔗 Leggi su Fanpage.it

