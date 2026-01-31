Non Sparate sul Pianista | Fabrizio De André raccontato da Luigi Viva

Il 4 febbraio il Blue Note di Milano ospiterà lo spettacolo di Luigi Viva dedicato a Fabrizio De André. Lo show racconta la vita e le canzoni del cantautore genovese, con particolare attenzione all’amicizia tra i due, iniziata nel 1975. Un’occasione per ascoltare storie e musica dal vivo, in un contesto intimo e coinvolgente.

Il 4 febbraio il Blue Note di Milano ospiterà lo spettacolo di Luigi Viva «Viva De André», dedicato al cantautore genovese Fabrizio De André e all'amicizia che ha legato i due sin dal 1975.

A Palazzo Merulana torna “De Andrè”, un evento curato da La Setta dei Poeti Estinti dedicato alle opere di Fabrizio De André.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si impegna a collaborare con il ministero degli Esteri per favorire il ritorno a Firenze delle spoglie di Luigi Cherubini.

