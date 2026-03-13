Mancino fisico imponente e sangue di Haaland | Brunes il cugino di Erling che ha segnato alla Viola

Brunes, il cugino di Erling Haaland, ha segnato ieri contro la Fiorentina durante la partita del Rakow. È mancino, ha un fisico imponente e si distingue per il sangue caldo. Jonathan ha già mostrato il suo talento in passato, e questa volta ha confermato la sua capacità realizzativa con un gol importante. La sua presenza sul campo continua a catturare l’attenzione degli appassionati di calcio.

Il piccolo Bryne, laboratorio di calcio prestato alla Serie B, schiera contro il KFUM Oslo tale Erling Braut Haaland, al debutto da titolare con una squadra professionistica di questo pianeta. Il biondo (inusualmente trequartista alle spalle della superstar del tempo, Aram Khalili) deve ancora compiere sedici anni e sta iniziando a far capolino sui taccuini degli scout più svegli. Al Bryne giurano possa battere ogni record. Tranne uno: quello di più giovane esordiente con la maglia del club. Perché quello lo straccia, esattamente all’80’, Jonathan Brunes. Anche lui classe 2000, ma nato tre settimane dopo Erling. I due condividono la nazionalità e il secondo nome, Braut. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mancino, fisico imponente e... sangue di Haaland: Brunes, il cugino di Erling che ha segnato alla Viola Articoli correlati Leggi anche: Il cugino di Haaland e una difesa che subisce poco: tutto sul Rakow Leggi anche: Addio a Antonino Zichichi, il fisico siciliano che ha segnato la scienza internazionale Aggiornamenti e notizie su Mancino fisico imponente e sangue di... Discussioni sull' argomento Serie A Enilive 2025/26, il calendario completo; Juventus: blitz per Senesi. Mancino, fisico imponente e... sangue di Haaland: Brunes, il cugino di Erling che ha segnato alla ViolaDi Erling si conosce tutto, Jonathan è esploso al Rakow, segnando anche ieri nel match contro la Fiorentina: in 36 gare giocate quest'anno ha centrato la porta ben 21 volte ... msn.com Mancino raffinato, calci da fermo e fisico statuario: chi è Basic, nuovo colpo della LazioLa Lazio è pronta a regalare un nuovo rinforzo a Maurizio Sarri. Nelle prossime ore è atteso nella Capitale Toma Basic, centrocampista croato classe '96 in arrivo dal Bordeaux per una cifra di poco ... m.tuttomercatoweb.com Mancino Accessori - facebook.com facebook