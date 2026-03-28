Martedì 31 alle 18, nel Ridotto del Teatro Comunale, si terrà l’evento ‘Non siamo soli’, organizzato dall’associazione Parkinsoniani & caregiver. L’iniziativa combina musica e letteratura per condividere le esperienze legate al Parkinson attraverso interventi di diverse voci e sensibilità. L’evento è parte di un progetto finanziato con un contributo di 10mila euro.

Le letture saranno accompagnate dagli interventi, sotto la direzione del Maestro Fulvio Massa, di Giacomo Corradi (baritono), Costanza Gallo (soprano), Marco Belluzzi (pianoforte) e Giovanni Bergamasco (pianoforte). “In un contesto dove si parla di fragilità, memoria, identità e resilienza personale - dice il presidente dell’associazone Guglielmo Piva. -, la musica può evocare stati d’animo e legare chi ascolta alle storie”. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Battiti Live, la città si gode il successo: piazza piena, 1.800 pernottamenti e ora arriva SuperKaraoke Errori, dietro le quinte, selfie e cantanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Non siamo soli’: in programma l’incontro che racconta l’esperienza del Parkinson tra musica e parole

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