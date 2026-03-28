Durante il weekend dedicato alle Palme presso l'AORN San Pio di Benevento, una donna ha avuto un parto improvviso che ha sorpreso tutti. La donna, inizialmente convinta di avere un malore, si è trovata a dare alla luce un bambino senza alcuna previsione. La vicenda si è conclusa con un esito positivo e ha attirato l’attenzione nel contesto ospedaliero locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Pensava di avere un malore, invece stava per diventare madre. Una storia sorprendente e a lieto fine ha segnato il weekend dedicato alle Palme presso l’ AORN San Pio di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante. Una donna ha partorito presso la UOC Medicina d’ Urgenza e Pronto Soccorso – Direttore Maria Gabriella Coppola, scoprendo solo in quel momento di essere incinta. La donna non aveva mai sospettato una gravidanza. I dolori improvvisi, erano stati interpretati come un malessere generale e si era recata in ospedale. Solo con l’intensificarsi delle contrazioni è emerso il sospetto clinico dell’inizio del travaglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Non avevo mai sospettato una gravidanza”: parto a sorpresa al San Pio

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