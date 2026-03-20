Federica Pellegrini prossima al parto | Questa gravidanza non era prevista siamo stati attenti

Federica Pellegrini si prepara a diventare madre. La nuotatrice ha dichiarato che la gravidanza, inattesa, è stata seguita con attenzione. Il suo primo parto si è concluso con un cesareo d'urgenza, rendendo l'esperienza complessivamente complessa. Ora, la futura mamma si avvicina al momento della nascita del bambino, in un periodo di attesa e preparazione.

Il primo parto di Federica Pellegrini è stato particolarmente difficile e ha richiesto un cesareo d'urgenza. Per questo la nuotatrice non pensava di diventare mamma per la seconda volta così presto. Ma la vita ha scelto diversamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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