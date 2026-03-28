nomine e prossime amministrative i test per la nuova forza italia

In vista delle prossime elezioni amministrative e delle nomine interne, si assiste a una fase di cambiamenti all’interno di Forza Italia. Marina Berlusconi mantiene un atteggiamento dialogante, mentre Pier Silvio preferirebbe un approccio di rottura. Questa situazione va oltre le tensioni legate al referendum sulla giustizia e riguarda un riassetto più ampio nel partito.

Più che una semplice coda polemica del referendum sulla giustizia, dentro Forza Italia si sta consumando in questi giorni un riassetto più profondo. La sconfitta su una riforma dal forte valore identitario ha accelerato tensioni già presenti, ma da sola non basta a spiegare il clima che si respira tra i gruppi parlamentari e ai piani alti del partito. Sullo sfondo ci sono i prossimi appuntamenti economici e politici, e soprattutto la necessità, avvertita da molti, di rilanciare il profilo azzurro per tornare a contare di più nella coalizione. Il primo dossier è quello delle nomine di primavera. La tornata vale 211 incarichi e riguarda soprattutto i vertici in scadenza di Eni, Enel, Leonardo, Poste, Terna ed Enav, con sullo sfondo anche il nodo Consob. 🔗 Leggi su Laverita.info

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