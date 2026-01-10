FI Rubano | Nuove nomine nella segreteria provinciale di Forza Italia Benevento

Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano, comunica le recenti nomine all’interno della segreteria provinciale. Questa modifica mira a rafforzare l’organizzazione territoriale e garantire una rappresentanza più capillare delle diverse zone della provincia, contribuendo a un’attività politica più efficace e vicina ai bisogni della comunità locale.

Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano, annuncia nuove nomine nella segreteria provinciale, nell'ottica di un ulteriore rafforzamento dell'organizzazione territoriale e di una più capillare rappresentanza delle diverse aree della provincia. Sono stati nominati vice segretari provinciali: Antonello Caporaso, sindaco di Ponte, che conserverà la guida del settore Enti Locali di Forza Italia; Gianclaudio Golia, sindaco di Circello e dirigente provinciale di Forza Italia; Maria Luisa Bello dirigente del partito nella città di Benevento.

