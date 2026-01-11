Forza Italia Benevento Rubano annuncia nuove nomine provinciali

Forza Italia Benevento annuncia le nomine di tre nuovi vice segretari provinciali, un passo volto a rafforzare la presenza e l’organizzazione sul territorio. Questa scelta mira a migliorare la rappresentanza e l’efficacia delle attività del partito nella provincia, consolidando una struttura più articolata e capillare. Le nuove nomine riflettono l’impegno di Forza Italia nel potenziare il proprio ruolo istituzionale e politico a livello locale.

Rubano rafforza la segreteria provinciale di Forza Italia Benevento con tre nuovi vice segretari per potenziare rappresentanza e organizzazione territoriale. Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano, annuncia nuove nomine nella segreteria provinciale, nell’ottica di un ulteriore rafforzamento dell’organizzazione territoriale e di una più capillare rappresentanza delle diverse aree della provincia. Sono stati nominati vice segretari provinciali: Antonello Caporaso, sindaco di Ponte, che conserverà la guida del settore Enti Locali di Forza Italia; Gianclaudio Golia, sindaco di Circello e dirigente provinciale di Forza Italia; Maria Luisa Bello dirigente del partito nella città di Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Forza Italia Benevento, Rubano annuncia nuove nomine provinciali Leggi anche: FI, Rubano: “Nuove nomine nella segreteria provinciale di Forza Italia Benevento” Leggi anche: Forza Italia, Rubano: “Presentata lista a Benevento, saremo protagonisti in campagna elettorale” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ; Dazi Usa sulla pasta, Errico e Rubano (FI): «Taglio decisivo»; Forza Italia, Rubano nomina tre vicesegretari provinciali; Benevento, 09-01-2026 16:19. Forza Italia, On. Rubano : “Nuove nomine nella segreteria provinciale di Forza Italia Benevento” - Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano, annuncia nuove nomine nella segreteria provinciale, nell’ottica di un ulteriore rafforzamento dell’organizzazi ... tvsette.net

Forza Italia, Rubano nomina tre vicesegretari provinciali - Ad annunciare le nuove nomine nella segreteria provinciale è lo stesso autore, il deputato e segretario provinciale Francesco Maria Rubano: “Trattasi di un ulter ... ilsannioquotidiano.it

Forza Italia. . “La sinistra di Augusto Barbera, di Stefano Ceccanti, di Cesare Salvi, di centinaia di veri riformisti, smaschera la grande menzogna: il referendum non tocca l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, non tocca l’obbligatorietà dell’azione pe - facebook.com facebook

Grazie all’impegno di Forza Italia e del governo di centrodestra, ecco altri due risultati da incorniciare. Stiamo ottenendo più lavoro, più opportunità, più stabilità, più credibilità internazionale. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.