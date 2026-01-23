Ex Banca d' Italia tempi ancora lunghi

I lavori di ristrutturazione dell’ex Banca d’Italia, affidati dall’amministrazione comunale all’Università La Sapienza, sono ancora in fase di attesa. La Sapienza non ha ancora presentato il progetto relativo alla propria parte dell’edificio, mentre il Comune di Latina ha incontrato alcune difficoltà. La tempistica dei lavori resta quindi incerta, rallentata da questi ritardi amministrativi e tecnici.

Per i lavori di ristrutturazione alla ex Banca d’Italia, affidata dal Comune all’Università La Sapienza, toccherà attendere ancora: da un lato la Sapienza non ha ancora presentato il progetto per la parte di edificio di sua competenza, dall’altro, il Comune di Latina ha avuto problemi di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Waterfront, la città aspetta ancora. Tempi lunghi e nessun progetto Leggi anche: Casa della Musica, tempi lunghi. Ancora tre anni per il trasferimento del conservatorio Maderna Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Ex Banca d’Italia diventa polo culturale UniMe, la città accoglie un nuovo spazio di studio e ricerca; Il palazzo dell’ex Banca d’Italia diventa il nuovo polo culturale dell’Università di Messina; Ex Banca d’Italia, la Regione si impegna a valutare l’acquisto e valorizzazione; Ex Banca d'Italia, tempi ancora lunghi. Riaperta l'ex Banca d'Italia, l'Università l'ha trasformata in un polo culturaleUn nuovo polo culturale prende forma nel cuore di Messina. Questa mattina l’ Università ha inaugurato la struttura realizzata all’interno dello storico palazzo che per quasi un secolo ha ospitato la s ... lasicilia.it Rettrice Messina, 'ex sede Banca d'Italia diventerà salotto culturale città'La ex sede della Banca d'Italia a Messina, che poi è stata chiusa ed è stata acquistata dall'Università, sarà trasformata in un salotto culturale della città nella prossima settimana. (ANSA) ... ansa.it Ciolfi: “Ex Banca d’Italia, ritardi e stallo amministrativo: a rischio l’interesse pubblico e le casse comunali. Il Ruspi ancora chiuso al pubblico utilizzo da parte del Comune e della collettività per mostre, eventi, iniziative pubbliche”. - facebook.com facebook #unagiornataparticolare La Banca Romana: il primo grande scandalo politico dell’Italia unita x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.