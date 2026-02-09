Teate futura | parte il progetto contro la dispersione scolastica e lapovertà educativa dei minori
È partito un nuovo progetto contro la dispersione scolastica e la povertà educativa dei minori. L’associazione Affid@ti, insieme alla Cooperativa Amare Sempre Amare Tutti e al team di “Teate Futura”, annunciano l’avvio dell’iniziativa finanziata dal Fondo Next Generation EU. L’obiettivo è aiutare i giovani a restare a scuola e ridurre le difficoltà educative che affrontano durante tutto il 2026.
L'associazione Affid@ti, la Cooperativa Amare Sempre Amare Tutti e tutto il team di “Teate Futura”, comunicano l’avvio del nuovo progetto finanziato dal Fondo Next Generation EU a contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa dei minori, per la durata di tutto l’anno 2026 e.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Teate Futura
Contro la dispersione scolastica il progetto “Studio a Seclì”: laboratori e cineforum per i più piccoli
Contro la dispersione scolastica la Provincia di Bergamo lancia il progetto “Stella Polare”
Ultime notizie su Teate Futura
Argomenti discussi: SI SENTE MALE DURANTE UNA PARTITA DI CALCETTO CON GLI AMICI: MUORE 19ENNE, TRAGEDIA A SAN SALVO.
SERIE A2 ELITE-A2-B: I RISULTATI _____________________ SERIE A2 ELITE GIR. B, 18° GIORNATA POL. FUTURA- ACADEMY PESCARA 2-2 SULMONA FUTSAL- LAZIO 3-2 ------------ ------------ SERIE A2 GIR. C, 16° GIORNATA FUTSAL OR facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.