Teate futura | parte il progetto contro la dispersione scolastica e lapovertà educativa dei minori

È partito un nuovo progetto contro la dispersione scolastica e la povertà educativa dei minori. L’associazione Affid@ti, insieme alla Cooperativa Amare Sempre Amare Tutti e al team di “Teate Futura”, annunciano l’avvio dell’iniziativa finanziata dal Fondo Next Generation EU. L’obiettivo è aiutare i giovani a restare a scuola e ridurre le difficoltà educative che affrontano durante tutto il 2026.

