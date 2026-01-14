Il Galatasaray ha chiesto in prestito al Napoli Noa Lang
Il Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli. La società turca intende rafforzare la propria rosa con l’acquisto temporaneo del giocatore, valutando le condizioni della trattativa. La situazione rimane in fase di definizione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali da entrambe le parti.
Il Galatasaray ha mostrato interesse per Noa Lang, cercando di assicurarselo con un prestito dal Napoli. Tuttavia, né il Napoli né il giocatore sembrano intenzionati ad accettare questa formula. Galatasaray ha chiesto in prestito Noa Lang. Gianluigi Longari ha scritto su X: “ . Formula che non interessa ai partenopei ed al giocatore.” . Formula che non interessa ai partenopei ed al giocatore. — Gianluigi Longari (@Glongari) January 14, 2026 Lang, quell’assist può cambiargli la stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
