No Kings a Roma il 27 e 28 marzo concerto e corteo contro riarmo e svolta autoritaria In piazza anche a Londra e negli Usa

Il 27 e 28 marzo, a Roma, si terranno eventi contro il riarmo e la deriva autoritaria, a causa della crescente tensione politica. La manifestazione “Together” coinvolge anche Londra e gli Stati Uniti, con proteste coordinate. A Roma, il primo giorno si svolgerà un concerto nel quartiere Testaccio, mentre il giorno successivo si terrà un corteo nelle strade della città. Le iniziative puntano a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di difesa dei diritti civili e contro le scelte militari del governo. La mobilitazione continua a ottenere adesioni.

Non sarà solo una manifestazione, comincia a prendere forma la due giorni " Together " in programma a Roma, con un concerto la sera di venerdì 27 marzo a Testaccio e il corteo sabato 28. "Un grande happening nel centro di Roma", promettono gli organizzatori. Sarà in contemporanea e in collegamento con la "Marcia per fermare l'estrema destra" promossa a Londra sempre il 28 marzo da centinaia di associazioni della società civile riunite nella Together Alliance e con il ritorno nelle piazze statunitensi, lo stesso giorno, del movimento " No Kings " contro le politiche liberticide di Donald Trump. Si chiama del resto " No Kings Italy " il movimento che si va costruendo nel nostro Paese, passato per le assemblee pubbliche di novembre e gennaio a Roma e a Bologna.