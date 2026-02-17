Dalle battaglie contro la segregazione negli Usa alla storica elezione di Obama scoprite la vita incredibile di un leader che ha sollevato milioni di persone

Il reverendo Jesse Jackson, noto leader dei diritti civili e predicatore battista, è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate a una malattia. Jackson ha dedicato la sua vita a combattere la segregazione negli Stati Uniti, organizzando marce e proteste che hanno coinvolto migliaia di persone. La sua battaglia più famosa è stata quella per i diritti civili dei neri, portando avanti la causa con determinazione e passione. La sua presenza ha ispirato molte generazioni a lottare per l’uguaglianza.

( a skanews) — Il reverendo Jesse Jackson, predicatore battista e storico leader dei diritti civili, primo afroamericano a ottenere un consenso significativo nelle primarie presidenziali democratiche, è morto a 84 anni. Lo ha reso noto la famiglia, senza indicare la causa del decesso. A Jackson era stato diagnosticato il Parkinson qualche anno fa. Movimenti cristiani e diritti civili. guarda le foto «La sua incrollabile fede nella giustizia, nell’uguaglianza e nell’amore ha sollevato milioni di persone e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando a lottare per i valori secondo cui viveva», hanno affermato i familiari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle battaglie contro la segregazione negli Usa alla storica elezione di Obama, scoprite la vita incredibile di un leader che ha sollevato milioni di persone

