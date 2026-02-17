Il reverendo Jesse Jackson, noto leader dei diritti civili e predicatore battista, è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate a una malattia. Jackson ha dedicato la sua vita a combattere la segregazione negli Stati Uniti, organizzando marce e proteste che hanno coinvolto migliaia di persone. La sua battaglia più famosa è stata quella per i diritti civili dei neri, portando avanti la causa con determinazione e passione. La sua presenza ha ispirato molte generazioni a lottare per l’uguaglianza.

( a skanews) — Il reverendo Jesse Jackson, predicatore battista e storico leader dei diritti civili, primo afroamericano a ottenere un consenso significativo nelle primarie presidenziali democratiche, è morto a 84 anni. Lo ha reso noto la famiglia, senza indicare la causa del decesso. A Jackson era stato diagnosticato il Parkinson qualche anno fa. Movimenti cristiani e diritti civili. guarda le foto «La sua incrollabile fede nella giustizia, nell’uguaglianza e nell’amore ha sollevato milioni di persone e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando a lottare per i valori secondo cui viveva», hanno affermato i familiari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle battaglie contro la segregazione negli Usa alla storica elezione di Obama, scoprite la vita incredibile di un leader che ha sollevato milioni di persone

Scurati: “Fascismo negli Usa di Trump? C’è una milizia al di sopra della legge che ha ucciso due persone che manifestavano”Due persone sono state uccise questa settimana durante una manifestazione a Minneapolis.

Michelle Obama difende Rob Reiner e la moglie dalle accuse di Trump e racconta la loro amicizia: «Erano tra le persone più oneste e coraggiose che abbia mai conosciuto»Michelle Obama interviene per difendere Rob Reiner e sua moglie dalle accuse di Trump, sottolineando la loro integrità e coraggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.