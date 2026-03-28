No Kings, a Roma partito il corteo contro la guerra

A Roma è iniziato un corteo promosso dalla rete “No kings”, che ha preso avvio da piazza dei Cinquecento e si dirige verso piazza San Giovanni. La manifestazione coinvolge diversi partecipanti e si svolge nel centro cittadino. La polizia è presente sul percorso per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. La manifestazione prosegue senza particolari incidenti.

E’ partito il corteo promosso dalla Rete “No kings” a Roma da piazza dei Cinquecento diretto a piazza San Giovanni. Un appuntamento importante per la neonata rete che mette insieme associazioni, sindacati, collettivi territoriali e partiti contro “I re del mondo, dai padroni dell’AI, ai signori degli Stati-nazione”. Una mobilitazione cui hanno risposto in tanti trascinati anche dall’effetto Referendum. Per tutti l’obiettivo principale “sono le dimissioni di Meloni” ma la piattaforma della mobilitazione supera i confini nazionali e guarda “ai vari conflitti nel mondo uniti però da un’unica matrice: quella liberista e capitalistica”. Il corteo che si snoderà per le vie del centro della capitale è stato preceduto da timori e paure per eventuali incidenti con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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