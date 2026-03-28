A Roma si è svolto un corteo organizzato dal movimento 'No Kings', che ha visto la partecipazione di manifestanti. Durante la manifestazione, alcuni di loro hanno portato un oggetto che sembrava un missile, attirando l'attenzione. La protesta si inserisce nel contesto della guerra all'Iran e della mobilitazione contro l'ex presidente degli Stati Uniti.

AGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Negli Usa sono 3.100 manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mondo. Gli organizzatori prevedono partecipazioni record in una fase di malcontento nel Paese per il conflitto mediorientale e le sue ricadute economiche. Tra le città interessate alla mobilitazione, c'è anche Roma dove alle 14 è partito un corteo di No Kings Italia che da piazza della Repubblica raggiungerà Piazza San Giovanni. Alla manifestazione, organizzata nell'ambito della mobilitazione globale del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", sono previsti almeno 15mila partecipanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 'No Kings', a Roma il corteo contro Donald Trump. Manifestanti portano... un missile

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