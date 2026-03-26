Un corteo di centinaia di migliaia di persone si è radunato in piazza, annunciando l'intenzione di «invadere Roma e bloccarla». Nel frattempo, le forze dell'ordine temono infiltrazioni di gruppi anarchici, soprattutto dopo la morte di due attivisti durante le operazioni di fabbricazione di una bomba. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza per eventuali sviluppi.

Centinaia di migliaia in piazza, un corteo che promette di «invadere Roma e bloccarla», e un livello di attenzione che resta altissimo soprattutto dopo la morte dei due anarchici mentre fabbricavano una bomba. La manifestazione di sabato si muove su un crinale che intreccia mobilitazione di massa e rischio sicurezza. Il movimento No Kings Italia rivendica numeri imponenti. «Saremo in centinaia di migliaia, una grande marcia popolare per invadere Roma e bloccarla con i nostri corpi», ha dichiarato il portavoce Luca Blasi, annunciando pullman da tutta Italia e una partecipazione che «è andata molto oltre anche le strutture organizzate». Le stime dei promotori parlano di circa 15mila partecipanti, ma non si escludono numeri più elevati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - No Kings, la minaccia degli anarchici: "Invaderemo Roma". Timore infiltrazioni

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