No alla moschea la protesta dei vannacciani a Foggia | La città ha bisogno di altro

A Foggia si è svolto un presidio in Corso Vittorio Emanuele organizzato da alcuni cittadini che si oppongono alla costruzione di una moschea in città. I partecipanti hanno manifestato il loro dissenso con cartelli e discorsi, esprimendo la convinzione che la città abbia altre priorità. La protesta si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti.

Il deputato di 'Futuro Nazionale' ha guidato la manifestazione in Corso VIttorio Emanuele contro la realizzazione di un nuovo luogo di culto: "Si chiarisca su chi la finanzierebbe e sui membri del comitato pro-moschea" Un presidio in Corso Vittorio Emanuele per rimarcare la propria contrarietà alla realizzazione di una moschea a Foggia. I vannacciani foggiani, guidati dal deputato di ‘Futuro Nazionale’ Rossano Sasso, hanno manifestato nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, esponendo uno striscione dal messaggio inequivocabile “No alla moschea” e distribuendo volantini nei quali spiegano i motivi della loro contrarietà. Tra gli... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - "No alla moschea", la protesta dei vannacciani a Foggia: "La città ha bisogno di altro" Articoli correlati Vannacciani contro la grande moschea a Foggia: "Impediamo islamizzazione della città"La posizione del deputato Rossano Sasso, coordinatore per il centrosud del partito, che lancia la mobilitazione in piazza - ‘Perchè diciamo no’ -,... Foggia, polemica sulla moschea: online odio e appello alla legalità, la Costituzione tutelata.Foggia è attraversata da una forte polemica legata alla possibile costruzione di una moschea pubblica, una discussione che ha rapidamente degenerato... Altri aggiornamenti su No alla moschea la protesta dei... Temi più discussi: Vannacciani contro la grande moschea a Foggia: Impediamo islamizzazione della città - FoggiaToday; NO ALLA MOSCHEA DI FOGGIA, SABATO UN PRESIDIO; Moschea a Foggia, i musulmani ai cittadini: Prendete le distanze dall'Islamofobia - FoggiaToday; Moschea a Foggia, Futuro Nazionale annuncia presidio: No alla costruzione. Vannacciani contro la grande moschea a Foggia: Impediamo islamizzazione della cittàLa posizione del deputato Rossano Sasso, coordinatore per il centrosud del partito, che lancia la mobilitazione in piazza - ‘Perchè diciamo no’ -, prevista per sabato 28 marzo, alle ore 18, in piazza ... foggiatoday.it MOSCHEA FOGGIA Futuro Nazionale contro la moschea a Foggia: Città già sovraccarica di immigrati irregolariIl deputato di Futuro Nazionale, Rossano Sasso, ha annunciato l'opposizione del partito alla costruzione di una grande moschea a Foggia ... statoquotidiano.it L'Immediato. . "NO MOSCHEA, NO ISLAM" A Foggia il presidio di "Futuro Nazionale", il partito di Vannacci - facebook.com facebook Foggia, l'ordine del mafioso per l'orologio rubato: «Uccidili tutti». Così la Dda ha evitato gli omicidi x.com