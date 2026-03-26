Un rappresentante locale ha espresso opposizione alla proposta di costruzione di una grande moschea a Foggia, affermando che la città è già afflitta da un numero elevato di immigrati irregolari. Secondo le sue dichiarazioni, queste presenze sono associate a attività criminose che coinvolgono intere aree, come il Quartiere Ferrovia. La vicenda ha suscitato discussioni sulla presenza e il ruolo delle comunità straniere nella città.

La posizione del deputato Rossano Sasso, coordinatore per il centrosud del partito, che lancia la mobilitazione in piazza - ‘Perchè diciamo no’ -, prevista per sabato 28 marzo, alle ore 18, in piazza Umberto Giordano “Ci opponiamo all'idea della costruzione di una grande moschea a Foggia, perché la città è già piena di immigrati irregolari che infestano con attività criminose interi zone come il Quartiere Ferrovia. Una grande moschea richiamerebbe in città ulteriori migliaia di immigrati da tutta la provincia e sinceramente i foggiani non ne avvertono il bisogno”. “Il non meglio identificato comitato pro-moschea ha parlato di soldi... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Vannacciani contro la grande moschea a Foggia: "Impediamo islamizzazione della città"

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