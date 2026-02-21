Il Regno Unito valuta la rimozione dell’ex principe Andrea dalla linea di successione

Il governo britannico sta considerando una proposta di legge per eliminare l’ex principe Andrea dalla linea di successione. La decisione nasce dopo le recenti polemiche che coinvolgono il membro della famiglia reale, legate a vicende pubbliche e a un confronto con le autorità. I legislatori stanno analizzando le implicazioni di questa modifica, che potrebbe cambiare il futuro della monarchia. La proposta resta ancora in fase di discussione e non ci sono decisioni definitive.

Secondo alcune indiscrezioni, il governo britannico sta valutando una nuova legge che potrebbe rimuovere l'ex principe Andrea dalla linea di successione reale. I funzionari del Regno Unito, che hanno parlato venerdì alla BBC in condizione di anonimato, hanno affermato che la decisione potrebbe essere presa dopo che la polizia avrà completato le indagini sui legami dell'ex principe con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. L'agenzia di stampa britannica Press Association ha affermato che il governo del primo ministro britannico Keir Starmer "prenderà in considerazione l'introduzione di tale legislazione una volta che la polizia avrà completato le indagini " su Mountbatten-Windsor, attualmente ottavo in linea di successione al trono britannico.