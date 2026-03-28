Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che rinvia l’introduzione della tassa sui pacchi provenienti da fuori dell’Unione Europea. La decisione riguarda le norme fiscali ed economiche già previste e si inserisce in un pacchetto di disposizioni urgenti proposte dal governo. La misura aveva suscitato discussioni tra gli operatori del settore e tra gli acquirenti online.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, su proposta della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Tra le misure più rilevanti figura il rinvio al primo luglio 2026 della tassa da due euro sui pacchi di piccolo valore provenienti da Paesi extra europei. L’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-Ue, con valore dichiarato inferiore a 150 euro, era originariamente prevista per una data anteriore. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, il differimento è di natura tecnica e mira a consentire il completamento dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Niente più tassa sui pacchi extra UE, il governo la rinvia: cosa cambia per gli acquisti online

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