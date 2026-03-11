Il governo vuole rinviare la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue | in arrivo il comunicato del Mef

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta per pubblicare un comunicato che annuncia il rinvio della tassa di 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da fuori Europa. La nuova misura, prevista inizialmente per entrare in vigore a breve, sarà sospesa fino al 30 giugno. La decisione riguarda i pacchi di dimensioni ridotte e sarà valida in attesa dell’entrata in vigore della futura tariffa europea.

È in arrivo un comunicato del Mef per annunciare il rinvio della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue i fino al 30 giugno, in attesa dell'entrata in vigore della nuova tariffa Ue. Dal 1° luglio scatterà l'imposta di 3 euro su tutte le spedizioni in arrivo da Paesi non comunitari e di valore inferiore ai 150 euro.