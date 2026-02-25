Robert De Niro in lacrime | Dobbiamo salvare gli Stati Uniti da Donald Trump

Nel corso di una nuova intervista, l'attore Premio Oscar non ha trattenuto la sua emozione al pensiero di quanto il suo paese sia enormemente diviso internamente dal proprio leader Robert De Niro ha lanciato un appassionato appello ai suoi concittadini americani arrivando persino alle lacrime. Per lui è arrivato il momento di alzarsi e combattere. "Trump è il nemico di questo Paese, non prendiamoci in giro", ha affermato chiaramente De Niro. "È semplice. Dobbiamo restare uniti per mandarlo via e tornare sulla strada giusta. Possiamo discutere e litigare sulle nostre piccole differenze e tutto il resto. Questo è il vero problema". "Bisogna sollevare il morale delle persone", ha riflettuto De Niro, con le lacrime agli occhi e la voce rotta dall'emozione. "Bisogna unirle, punto. Non si possono dividere le persone. Non si può vincere in questo modo". De Niro ha poi respinto il suggerimento di Wallace secondo cui le persone cercano di comprendere "il lato umano" dell'era Trump, affermando la sua speranza che "un grande regista realizzi una grande storia su questo periodo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Gli Usa fuori dall'Oms: Donald Trump firma il ritiro ufficiale degli Stati UnitiGli Stati Uniti hanno ufficialmente annunciato il ritiro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una decisione che segna un cambiamento significativo nel panorama della cooperazione internazionale sulla salute globale.

Robert De Niro fa gli auguri di Buon Anno all’UcrainaL’attore Robert De Niro ha rivolto un messaggio di auguri di Buon Anno al popolo ucraino tramite un video pubblicato sui social.

Robert De Niro on Trump

