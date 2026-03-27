Un ex difensore ha commentato le recenti polemiche che riguardano il giocatore dell’Inter, chiedendo di evitare continue contestazioni nei suoi confronti. Ha affermato di aver simulato molte volte in passato, precisando di essere passato per un calciatore corretto. Inoltre, ha analizzato la situazione attuale della Nazionale senza esprimere giudizi personali.

Una polemica che sembra non conoscere fine, quella della simulazione di Alessandro Bastoni durante Inter-Juventus. Questa volta, a dare la propria versione dei fatti, è stato un pezzo da novanta: il campione del mondo Alessandro Nesta. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l'ex centrale azzurro ha preso le difese del collega: "Devo fargli i complimenti perché gli hanno rotto un sacco le scatole per la simulazione e ieri, pur non essendo al meglio, è tornato protagonista con una grande partita. Io sono sempre passato per un giocatore corretto, ma ammetto di aver simulato tantissime volte. La morale a Bastoni non la farò mai, per me è un giocatore super". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nesta: "Non rompete le scatole a Bastoni. Io passavo per uno corretto ma ho simulato un sacco di volte"

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