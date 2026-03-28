Nessuna presunzione Dimarco spiega il video dell’esultanza per la vittoria della Bosnia

Da ilgiornale.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Dimarco ha commentato il video dell’esultanza dopo la vittoria della Bosnia, precisando di non aver avuto alcuna presunzione. La sua spiegazione arriva a tre giorni dalla partita decisiva tra Bosnia e Italia, partita che può determinare la qualificazione degli Azzurri ai Mondiali 2026. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, generando discussioni sui social e nei commenti online.

Federico Dimarco non ci sta e ci mette la faccia per chiarire il video dell’esultanza, diventato un vero e proprio caso, quando mancano tre giorni a Bosnia-Italia, la sfida che può regalare agli Azzurri la qualificazione ai Mondiali 2026. Le immagini sono diventate subito virali: l’Italia ha appena battuto l’Irlanda del Nord invece a Cardiff, Galles e Bosnia vanno ai rigori. Passano i bosniaci. Dimarco e Vicario esultano, Pio Esposito sorride con le immagini Rai a catturare la scena. Dalle parti di Sarajevo l’esultanza è stata ritenuta arrogante e presuntuosa, un particolare che rischia di rendere ancora più infuocato il clima che la Nazionale troverà martedì a Zelica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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