Nessuna presunzione Dimarco spiega il video dell’esultanza per la vittoria della Bosnia

Federico Dimarco ha commentato il video dell’esultanza dopo la vittoria della Bosnia, precisando di non aver avuto alcuna presunzione. La sua spiegazione arriva a tre giorni dalla partita decisiva tra Bosnia e Italia, partita che può determinare la qualificazione degli Azzurri ai Mondiali 2026. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, generando discussioni sui social e nei commenti online.

Federico Dimarco non ci sta e ci mette la faccia per chiarire il video dell’esultanza, diventato un vero e proprio caso, quando mancano tre giorni a Bosnia-Italia, la sfida che può regalare agli Azzurri la qualificazione ai Mondiali 2026. Le immagini sono diventate subito virali: l’Italia ha appena battuto l’Irlanda del Nord invece a Cardiff, Galles e Bosnia vanno ai rigori. Passano i bosniaci. Dimarco e Vicario esultano, Pio Esposito sorride con le immagini Rai a catturare la scena. Dalle parti di Sarajevo l’esultanza è stata ritenuta arrogante e presuntuosa, un particolare che rischia di rendere ancora più infuocato il clima che la Nazionale troverà martedì a Zelica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Nessuna presunzione”. Dimarco spiega il video dell’esultanza per la vittoria della Bosnia Articoli correlati Dimarco spiega il discusso video dell’esultanza per la Bosnia: “È stato poco rispettoso filmarci”Federico Dimarco chiarisce il caso del video diventato virale dopo Italia-Irlanda del Nord: nessuna mancanza di rispetto verso la Bosnia, ma fastidio... Bosnia Italia, scoppia il caso dopo il “video dell’esultanza”: ecco la posizione della FIGC. Intanto Dimarco parla con Dzeko…Muharemovic Inter, la Bosnia sfida l’Italia e il mercato si accende: non ci sono più solo i nerazzurri sul difensore! Calciomercato Inter, si prova...