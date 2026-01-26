Neonati sepolti per la perizia Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere

Chiara Petrolini è stata giudicata capace di intendere e di volere al momento dei fatti, secondo quanto riferito dalla perizia. La valutazione evidenzia la sua consapevolezza e capacità di discernimento al momento degli eventi contestati. Questa decisione rappresenta un elemento importante nel contesto giudiziario e legale relativo alla vicenda.

(Adnkronos) – Chiara Petrolini è stata ritenuta capace di intendere e di volere al momento dei fatti. È l’esito della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Parma e firmata dalle perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli sulla 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i due figli nel giardino della propria abitazione. I bambini erano nati rispettivamente nell'aprile del 2023 e nell'agosto del 2024. "Le conclusioni sono nel senso di aver ritenuto la signora Petrolini capace di stare in giudizio e aver ritenuto l'assenza di patologie psichiatriche, che possano avere inciso sulla capacità di intendere e di volere al momento dei fatti".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

