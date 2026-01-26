Neonati sepolti Chiara Petrolini è immatura e fragile ma capace di intendere e volere

Chiara Petrolini, giudicata consapevole delle proprie azioni, ha confessato di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati. La perizia psichiatrica ha confermato la sua maturità mentale e la capacità di intendere e volere al momento del gesto. Un caso che solleva interrogativi sulla fragilità psicologica e sulle responsabilità in situazioni di grande difficoltà.

La perizia psichiatrica ha dato un responso definitivo: Chiara Petrolini era pienamente consapevole delle proprie azioni quando uccise e seppellì i suoi due bambini appena nati. Le dottoresse Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, incaricate dalla Corte di assise di Parma, hanno escluso la presenza di disturbi mentali che potessero compromettere le sue capacità mentali al momento dei fatti. Questo risultato rappresenta un passaggio fondamentale per il processo a carico della ventiquattrenne di Traversetolo, accusata di duplice omicidio premeditato e occultamento di cadavere. La giovane è inoltre risultata idonea a partecipare alle udienze e a difendersi in tribunale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

