Videogiochi qualcuno ha creato per GTA una missione ispirata all’omicidio di Charlie Kirk

Recentemente, alcuni utenti di Grand Theft Auto hanno creato una missione ispirata all’omicidio di Charlie Kirk, avvenuto alla Utah Valley University, dove il noto attivista conservatore statunitense è stato raggiunto da un colpo mortale. Questa iniziativa evidenzia come eventi reali possano influenzare la narrativa e la creatività nel mondo dei videogiochi, suscitando riflessioni su temi complessi e sensibili.

L'omicidio di Charlie Kirk ha ispirato alcuni utenti di Grand Theft Auto, uno dei più popolari videogame di sempre, per la creazione di una "missione" che riproduce i tragici fatti della Utah Valley University, quando il noto attivista conservatore statunitense è stato colpito mortalmente da un proiettile. GTA, così è convenzionalmente abbreviato il titolo del videogioco, ha rivoluzionato la drammaturgia del settore da quando è stato rilasciato nel 1997, sviluppato dallo studio scozzese DMA Design (che poi diventerà Rockstar), perché per la prima volta l'utente non era il buono della storia. Per cui ampio spazio per investimenti gratuiti di persone, uso di armi contro innocenti, fughe dalla polizia, furti d'auto, quasi tutto il campionario di reati possibili in piena libertà, naturalmente virtuale.

