Le due figlie lo filmano con lo smartphone dopo l'ennesima aggressione | padre arrestato nel Biellese
Un uomo di 49 anni nel Biellese è stato arrestato dopo che le sue due figlie lo hanno filmato con lo smartphone durante un'ennesima aggressione. Le figlie hanno documentato l'episodio prima che le forze dell'ordine intervenissero. L'uomo è stato fermato con l'accusa di atti persecutori e detenzione abusiva di armi. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del luogo.
Un 49enne del Basso Biellese è stato arrestato per atti persecutori e detenzione abusiva di armi. Le figlie hanno filmato con lo smartphone l'ultima aggressione, documentando insulti, lanci di oggetti e violenze ripetute, consegnando il video ai carabinieri intervenuti nella loro cascina di Cavaglià.
