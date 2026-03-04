Le due figlie lo filmano con lo smartphone dopo l'ennesima aggressione | padre arrestato nel Biellese

Un uomo di 49 anni nel Biellese è stato arrestato dopo che le sue due figlie lo hanno filmato con lo smartphone durante un'ennesima aggressione. Le figlie hanno documentato l'episodio prima che le forze dell'ordine intervenissero. L'uomo è stato fermato con l'accusa di atti persecutori e detenzione abusiva di armi. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del luogo.