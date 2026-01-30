Nel nome del padel al Teatro delle Muse

Dal 13 al 15 febbraio il Teatro delle Muse di Roma ospiterà “Nel nome del Padel”, uno spettacolo benefico dedicato alla raccolta fondi per la Comunità di Sant’Egidio e l’Associazione Le. L’evento, diretto da Angelo Terenzio e firmato da Danilo De Santis, si svolgerà in tre serate con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per cause sociali importanti.

Giunto alla sua quarta edizione, l'evento ogni anno ha sostenuto varie Associazioni (Ail, LILT, Mondo Bambino) e ha contribuito all'acquisto di un Bilirubinometro per il reparto Pediatrico dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma."Nel Nome del Padel" è un viaggio emotivo e profondo e fonde la dimensione sportiva e quella teatrale. La trama ruota attorno a una giovane promessa del tennis e ai suoi genitori, esplorando le dinamiche familiari e le aspettative riposte su di lei.

Raffaello - Il figlio del vento è uno spettacolo al Teatro delle Muse, in scena giovedì 29 gennaio alle 20.

La serata al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona offrirà un’occasione per scoprire l’Alfabeto della memoria, un evento dedicato alla riflessione e alla cultura.

