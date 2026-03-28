Secondo gli ultimi sondaggi politici pubblicati dopo il referendum, Fratelli d’Italia ha registrato una diminuzione dello 0,6% nel consenso, portandosi al 29,2%. Nel frattempo, il partito di un altro leader ha mostrato un aumento nei consensi, riaprendo la competizione nel centro-sinistra e riavvicinando le posizioni tra le forze politiche.

I sondaggi elettorali post referendum certificano un arretramento per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde il -0,6% e va al 29,2%. Avanza di poco il Partito Democratico di Elly Schlein che con il +0,2% va al 21,8%. Accelera sensibilmente il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che con il +0,8% va al 13,2%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Qui di seguito le rilevazioni dei sondaggi elettorali su chi guadagna e chi perde consenso nel confronto tra i partiti politici guidati dai vari leader: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Matteo Renzi (Italia Viva), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nei sondaggi politici Meloni arretra, Conte cresce e riapre la sfida nel centro-sinistra

Articoli correlati

Sondaggi politici: Meloni stabile al 30%, Schlein recupera, Conte arretraGli ultimi sondaggi elettorali premiano Fratelli d'Italia: il partito della premier Giorgia Meloni gode ancora di robusta salute ad oltre tre...

Sondaggi politici, cresce Meloni oltre a Conte e al duo Bonelli-FratoianniCon il 2025 appena concluso, è tempo di bilanci anche nel campo dei sondaggi politici.

Una selezione di notizie su Nei sondaggi politici Meloni arretra...

Temi più discussi: Sondaggio Porta a Porta: batosta referendum per Meloni e FdI dopo la sconfitta?; Sondaggi politici, Giorgia Meloni resiste al 29% mentre crescono Schlein e Conte; Ultimi sondaggi politici venerdì 27 marzo, oggi vincerebbe il campo largo: superato il centrodestra di Meloni; Campo largo avanti (di poco) al centrodestra nei sondaggi dopo il referendum giustizia.

Sondaggi politici 2026, media post Referendum | Nuovo stop Meloni, M5s 13% cresce più del Pd: risale VannacciSupermedia YouTrend sondaggi politici dopo risultati del Referendum: Meloni perde lo 0,6%, Conte sopra dello 0,8%, bene Vannacci, cala la Lega ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia perde ancora voti: un elettore su due non ha nessuna fiducia in MeloniFratelli d’Italia perde consensi, anche se resta la prima forza politica nel Paese. Il centrodestra è quasi alla pari del centrosinistra, in termini di voti: c’è meno di un punto di differenza. E sopr ... fanpage.it

A Giorgia Meloni non bastavano le tante spine del suo partito e i tre esponenti di governo dimissionari dopo la vittoria del “No” al referendum. Da ieri la presidente del Consiglio ha un problema in più. E si chiama Marina Berlusconi. In questi anni Meloni aveva - facebook.com facebook

Meloni punta a scavalcare il Cav. per l'esecutivo più longevo della storia della Repubblica x.com