sondaggi politici cresce meloni oltre a conte e al duo bonelli fratoianni

Con il 2025 appena concluso, è tempo di bilanci anche nel campo dei sondaggi politici. La Supermedia YoutrendAgi, mostra l’andamento del consenso dei partiti italiani da gennaio 2025 a dicembre 2025, evidenziando chi è cresciuto e chi ha perso terreno. Hanno accresciuto il proprio consenso elettorale FdI, M5S e Avs. Hanno perso consenso PD, FI e Lega. Di seguito i dettagli, corredati dai risultati alle elezioni Regionali. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, resta la prima forza politica del Paese. FdI ha guadagnato consenso nei 12 mesi del 2025, portandosi dal 29,6% al 29,8% ( +0,2% ). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

