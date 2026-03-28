All’alba, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione nella Piana di Gioia Tauro, arrestando tre persone coinvolte nel traffico illecito di armi, tra cui armi da guerra e da calibro ridotto. L’intervento, condotto dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di armi illegali. Sono in corso ulteriori verifiche sul traffico e sulle reti di rifornimento.

L’operazione del comando provinciale di Reggio Calabria ha colpito un presunto circuito di detenzione e vendita di armi da guerra, comuni e clandestine Tre arresti in un’operazione contro il traffico illecito di armi condotta all’alba dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria. Il comando provinciale delle Fiamme gialle ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, ritenute coinvolte, a vario titolo, nella detenzione e commercializzazione di armi da guerra, armi comuni e armi clandestine. L’intervento si è concentrato nell’area della Piana di Gioia Tauro, territorio ritenuto strategico e legato agli interessi di uno dei più influenti cartelli criminali della zona. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Blitz contro il traffico d’armi clandestine e da guerra nella Piana di Gioia Tauro: tre arresti

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