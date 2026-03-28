Ndoye | Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch’io

Dan Ndoye, ex giocatore del Bologna, sta vivendo un periodo difficile al Nottingham Forest, dove fatica a trovare spazio e continuità in campo. L’attaccante ha dichiarato di chiedersi il motivo per cui non giochi al Nottingham, esprimendo la sua stessa sorpresa riguardo alla situazione attuale. L’obiettivo del club inglese era rafforzare la rosa con l’acquisto del giocatore durante la scorsa estate.

Obiettivo del Napoli di Antonio Conte nella scorsa estate, l’ex Bologna Dan Ndoye sta vivendo un momento complicato al Nottingham Forest, dove fatica a trovare continuità e minutaggio. Dopo essere stato protagonista con la nazionale svizzera, segnando anche la rete del momentaneo vantaggio nella spettacolare sfida persa 3-4 contro la Germania, Ndoye è intervenuto ai microfoni di Rts nel post-partita, tornando anche sul poco spazio avuto finora nel suo club. “ È passato del tempo dal mio primo gol contro la Germania a Euro 2024. Essere decisivo contro una squadra del genere è sempre un piacere. Quando ho l’opportunità di giocare, do sempre il massimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ndoye: “Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch’io” Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio pazzo di Ndoye: dallo scambio saltato al muro del Nottingham Forest. Lo scenario Al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo lo spettacolo “Lo facevo anch’io”Prosegue con grande successo Evoluzioni, la stagione teatrale promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo con la direzione artistica di Ippogrifo... Una raccolta di contenuti su Ndoye Perché non gioco al Nottingham Me... Temi più discussi: Yakin dopo la sconfitta contro la Germania: Abbiamo concesso un po' troppo; Altobelli: Al Mondiale ci porteranno due interisti. Retegui-Kean? Io punterei su Esposito; Manuel Parlato lancia il nome per l’estate: Attenzione a un ‘vecchio amore’ di Antonio Conte; Adani: Inter sotto in tutti gli aspetti. Mani di Pongracic? Nessuna differenza con Ricci, al Var non... Lo voleva Conte, Ndoye: Perché non gioco col Nottingham? Me lo chiedo anche ioOggetto del desiderio in estate del Napoi di Antonio Conte, l'ex Bologna Dan Ndoye è sempre più ai margini del Notthingham Forest. Ieri sera, il nazionale svizzero, autore del primo gol del pirotecnic ... msn.com Frattesi pedina di scambio, ma in Premier: Perché non gioco? Me lo chiedo anche ioSarebbe sorprendente se restasse, non se andasse via. Il destino di Frattesi appare proprio segnato, ricordando che l’Inter disposta a cederlo già nel gennaio scorso. Col Nottingham è saltato tutto so ... interlive.it Obiettivo di Conte e del Napo0li in estate, ORA SI LAMENTA CON IL SUO NUOVO CLUB Direttamente dalla Svizzera, da dove sta svolgendo ritiro e amichevoli con la propria Nazionale, Dan Ndoye è intervenuto ai microfoni di RTS lanciando una piccola st x.com Ndoye, da sogno del Napoli di Conte a panchinaro con il Nottingham Forest. L'esterno svizzero ora è un panchinaro, mentre i napoletani si godono Alisson Santos. - facebook.com facebook