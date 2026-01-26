Calciomercato Inter Ausilio pazzo di Ndoye | dallo scambio saltato al muro del Nottingham Forest Lo scenario

Nel calciomercato dell'Inter, Piero Ausilio tiene sotto osservazione Ndoye, considerato un possibile rinforzo. Tuttavia, il Nottingham Forest ha mostrato fermezza nel respingere le trattative, complicando le operazioni. La situazione rimane in evoluzione, con il club nerazzurro che valuta alternative e strategie per rinforzare la rosa senza perdere di vista gli obiettivi prefissati.

Il calciomercato invernale dell’Inter si concentra su alcune questioni principali, tra cui il futuro di Davide Frattesi e l’eventuale arrivo di un nuovo esterno destro, con il nome di Dan Ndoye che torna a essere considerato.

L'Inter si mantiene attenta al calciomercato e, nell'ambito delle trattative per Frattesi con il Nottingham Forest, ha avanzato una richiesta di informazioni su Ndoye.

