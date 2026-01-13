Al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo lo spettacolo Lo facevo anch’io
Al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo prosegue la stagione teatrale Evoluzioni, promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo e curata da Ippogrifo Produzioni. Lo spettacolo “Lo facevo anch’io” si inserisce nel calendario, offrendo un’occasione per vivere un’esperienza teatrale di qualità in un contesto accogliente e tranquillo. La programmazione continua con eventi che mirano a coinvolgere e intrattenere il pubblico locale.
Prosegue con grande successo Evoluzioni, la stagione teatrale promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo con la direzione artistica di Ippogrifo Produzioni. La stagione 2526 ha registrato un enorme successo di pubblico e critica per i primi due appuntamenti. Il terzo evento in cartellone. 🔗 Leggi su Veronasera.it
