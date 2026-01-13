Al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo lo spettacolo Lo facevo anch’io

Al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo prosegue la stagione teatrale Evoluzioni, promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo e curata da Ippogrifo Produzioni. Lo spettacolo “Lo facevo anch’io” si inserisce nel calendario, offrendo un’occasione per vivere un’esperienza teatrale di qualità in un contesto accogliente e tranquillo. La programmazione continua con eventi che mirano a coinvolgere e intrattenere il pubblico locale.

