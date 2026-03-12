Nella notte NBA del 12 marzo si sono giocate sei partite della regular season 2025-2026. I Denver Nuggets hanno battuto i Rockets grazie a Jokic e Murray, mentre i Clippers sono riusciti a vincere con Leonard che ha segnato 45 punti. Hanno ottenuto successi anche Knicks e Magic, con i risultati delle altre sfide che completano il quadro della serata.

Gli Orlando Magic (36-26) rispettano il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers (40-26) per 128-122 con 35 punti di Desmond Bane e la tripla doppia sfiorata da Paolo Banchero (25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) – 23 punti di Ttristan Da Silva, con 30 punti e 8 assist di James Harden e 25 punti di Donovan Mitchell per i ‘Cavs’. Successo casalingo anche per i New Orleand Pelicans (22-45) sui Toronto Raptors (36-29) col punteggio di 122-111: decisivo il terzo quarto da 33-25 per i Pelicans, con 28 punti di Trey Murphy III e 27 punti di Dejounte Murray – 26 punti di Immanuel Quickley e 22 punti di Brandon Ingram tra le fila dei canadesi. Blitz... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (12 marzo): Jokic e Murray trascinano i Nuggets contro i Rockets, Leonard ne fa 45 per i Clippers. Bene anche Knicks e Magic

Articoli correlati

NBA, i risultati della notte (2 gennaio): Kawhi Leonard ne fa 45 e trascina i Clippers, vittorie per Heat e CelticsColpo esterno degli Houston Rockets (21-10) contro i Brooklyn Nets (10-21) per 96-120 con la doppia doppia di Kevin Durant (22 punti e 11 rimbalzi) e...

NBA, Celtics travolgenti a Milwaukee: non basta il ritorno di Antetokounmpo. Murray ne fa 45, Clippers e Rockets okBoston domina 108-81 in casa dei Bucks, Denver piega Utah con 45 punti di Jamal Murray.

Tutti gli aggiornamenti su NBA i risultati della notte 12 marzo...

Temi più discussi: NBA 2025-26, risultati della notte: New York travolge Denver, vincono Celtics, Lakers e Spurs; BM NBA TIME / Il recap della notte: Wemby domina i Pistons, Jokic batte Doncic nel duello balcanico - di Matteo Parma; Super Jokic non basta: Shai raggiunge Chamberlain e Okc stende Denver. Knicks, ko coi Clippers; NBA 2026, i risultati della notte. Gilgeous-Alexander come Chamberlain. Vincono Cleveland e Clippers.

NBA, risultati della notte: OKC batte ancora Denver con super SGA, Knicks ko coi ClippersLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: OKC batte ancora Denver con super SGA, Knicks ko coi Clippers ... sport.sky.it

NBA 2025/26, tutti i risultati della notte del 6 marzo! – VIDEOEcco tutti i risultati della notte di regular season NBA 2025/26. Wembanyama distrugge i Pistons, Denver si prende lo scontro con i Lakers. generationsport.it

#NBA - OKC-Denver è stata una gara meravigliosa (ancora, dopo quella del 27 febbraio), con due MVP come SGA e Jokic, e tra due super squadre. Recuperatela, fidatevi! x.com

Episodio nel finale del match tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Nikola Jokic va a terra dopo un blocco su Lu Dort, il commentatore televisivo inizialmente grida al flopping. Ma è andata diversamente… - facebook.com facebook