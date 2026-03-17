Da alberi a cyborg | la rivoluzione delle piante bioibride che producono energia e crescono il 45% in più

Negli ultimi anni, le piante bioibride sono diventate protagoniste di una rivoluzione nel settore energetico. Questi nuovi organismi, che combinano caratteristiche di piante e tecnologie avanzate, riescono a produrre energia e crescono fino al 45% in più rispetto alle piante tradizionali. La loro evoluzione porta a un cambiamento radicale nel rapporto tra natura e innovazione, trasformando il ruolo delle piante nel nostro ambiente.

In principio era l’albero, simbolo immutabile di natura, radicato nel tempo e nel ciclo della vita. Oggi, è divenuto qualcosa di più di un organismo naturale. Almeno nei laboratori, le piante stanno cambiando identità e funzione divenendo qualcosa di diverso – esseri viventi trasformati in piattaforme tecnologiche. Le chiamano piante bioibride: organismi che combinano elementi biologici, quelli della stessa pianta, con componenti tecnologici quali, per esempio, nanoparticelle. In questo modo, funzioni naturali come fotosintesi, crescita, sensibilità agli stimoli ambientali vengono potenziate da elementi ingegnerizzati, senza alcun intervento sul Dna. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Da alberi a cyborg: la rivoluzione delle piante bioibride che producono energia (e crescono il 45% in più) Articoli correlati Rivoluzione verde in viale Ennio : "Nuovi alberi e piante in primavera"Dopo una lunga attesa e mesi di confronto, finalmente si sblocca il progetto per il verde in viale Ennio. Producono droga a Livorno rubando energia, l'Enel scopre tutto: danno da 136mila euroTre persone sono state denunciate a Livorno per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.