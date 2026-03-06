Collaborazione fra San Giorgio di Nogaro e Ronchis per il laboratorio Mi piace disegnare

Da febbraio a giugno 2026, a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, si svolge la mostra “Mi piace disegnare”, dedicata all’opera di Pia Valentinis, illustratrice e autrice di letteratura per l’infanzia. La mostra è il risultato di una collaborazione tra il Comune di San Giorgio di Nogaro e quello di Ronchis. L’esposizione presenta una selezione di lavori e illustrazioni dell’artista.

La mostra "Mi piace disegnare" dedicata all'opera di Pia Valentinis (illustratrice e autrice di letteratura per l'infanzia) è in corso a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, dal 1° febbraio al 2 giugno 2026. Nello stesso ambito, giovedì 12 marzo, dalle 16.30 alle 18.00, in Biblioteca a Ronchis, ci sarà un incontro – laboratorio, per tutte le bambine e i bambini che hanno compiuto 5 anni (con un adulto accompagnatore). L' attività è gratuita ed è a cura di 0432 Associazione Culturale. I posti sono limitati e su prenotazione, rivolgendosi alla Biblioteca, al nr. 0431 56014 int.

