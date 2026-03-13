Borsone con 15 chili di hashish sequestrato in un garage condominiale | sequestro a carico di ignoti

I carabinieri della squadra di piazza Giovanni Verga hanno sequestrato circa 15,350 chili di hashish trovati in un garage di un complesso condominiale nel quartiere Librino. Il materiale stupefacente si trovava all’interno di un borsone e il sequestro è stato effettuato a carico di persone non identificate. L’operazione si è svolta senza che ci siano stati arresti o altri provvedimenti immediati.

Il ritrovamento è avvenuto durante un'attività avviata per recuperare una motocicletta rubata, il cui sistema di localizzazione gps indicava la presenza del mezzo nell'area I carabinieri della squadra di piazza Giovanni Verga hanno sequestrato circa 15,350 chilogrammi di hashish rinvenuti all'interno di un garage di un complesso condominiale nel quartiere Librino. La sostanza stupefacente, suddivisa in panetti accuratamente confezionati, era occultata in un borsone voluminoso non riconducibile ad alcuno dei residenti dello stabile. Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un'attività avviata per un fine diverso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

