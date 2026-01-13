Nascondeva tre chili di hashish e marijuana | minorenne arrestato a Lanciano

Un minorenne di 17 anni residente a Paglieta è stato arrestato a Lanciano lunedì sera, 12 gennaio 2026, con circa tre chili di hashish e marijuana nascosti. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo, evidenziando ancora una volta le problematiche legate al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Un diciassettenne residente a Paglieta è stato arrestato lunedì sera, 12 gennaio 2026, poiché sorpreso a Lanciano con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.Il giovane si trovava a bordo di un'auto con altri due ragazzi maggiorenni. Gli agenti della volante del commissariato li hanno.

