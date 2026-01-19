Alimenti marci e carenze igienico-sanitarie | Nas staccano multe per 1,5 mln di euro

Nel corso delle recenti operazioni, le autorità hanno effettuato controlli su alimenti e strutture alimentari, riscontrando cibi scaduti, marci o conservati in condizioni igienico-sanitarie insufficienti. A seguito di queste verifiche, sono state comminate 1.426 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme per garantire la sicurezza alimentare.

Cibi marci o scaduti, ma anche carenze igienico sanitarie. Risultato: 1.426 sanzioni amministrative per un totale di circa 1,5 milioni di euro di multe. È il bilancio delle attività svolte nel 2025 dal Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei carabinieri di Milano.

Durante un'operazione dei NAS di Parma, sono stati sequestrati 65 chili di alimenti e chiuso un supermarket etnico a causa di carenze igienico-sanitarie e dubbi sulla salubrità dei prodotti. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza alimentare e tutelare i consumatori.

Violazioni amministrative e alimenti in cattivo stato di conservazione, sospesa attività in piazza Cavour (Napoli) Accertate numerose violazioni delle norme sanitarie, ambientali e di sicurezza

