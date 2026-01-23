Sanremo 2027 Carlo Conti non ci sarà | arriva Stefano De Martino?

Sanremo 2027 si avvicina e le voci sul cast si intensificano. Carlo Conti, storica figura del festival, ha recentemente annunciato che non prenderà parte anche alla prossima edizione. Al suo posto, si parla di Stefano De Martino come possibile conduttore. La decisione segna un cambiamento importante per la manifestazione, che si prepara a rinnovarsi con nuovi protagonisti e modalità di conduzione.

Carlo Conti è pronto a lasciare Sanremo. A quasi un mese esatto dall’inizio dell’edizione 2026, ospite del podcast Pezzi – Dentro la musica di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano (su tutte le piattaforme dalle ore 18 del 23 gennaio), il direttore artistico e conduttore ha escluso di tornare anche nel 2027. «Questo è il mio ultimo anno al Festival come direttore artistico e presentatore», ha chiarito. «Non penso nemmeno all’opportunità, che qualcuno ha già immaginato, di ricoprire lo stesso ruolo nel 2027 e padrino di un eventuale conduttore-conduttrice. Reputo assolutamente remota la possibilità che io possa esserci nel 2027». 🔗 Leggi su Lettera43.it

